Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gösterge oranlar sabit kaldı

Çin Merkez Bankası (PBOC), haziran ayı toplantısında kredi referans faiz oranlarını üst üste 13. kez değiştirmeme kararı aldı. Piyasa beklentileri doğrultusunda alınan kararla birlikte bir yıllık kredi referans faiz oranı yüzde 3,0 seviyesinde korundu.

Konut piyasası açısından kritik öneme sahip olan beş yıllık kredi referans faiz oranı da yüzde 3,5 düzeyinde sabit bırakıldı.

YUAN KARAR SONRASI DEĞER KAYBETTİ

Faiz kararının ardından Çin yuanı, ABD doları karşısında sınırlı bir gerileme yaşadı. Çin para birimi yüzde 0,08 değer kaybederek 6,7743 seviyesine düştü.

EKONOMİDEN KARIŞIK SİNYALLER GELİYOR

Çin ekonomisi son dönemde para politikası açısından farklı yönlerde sinyaller vermeyi sürdürüyor. Küresel talepteki dalgalanmalara rağmen ihracat odaklı imalat sektörü dayanıklılığını korurken, tüketim harcamaları ve konut sektöründeki zayıflık büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu görünüm, ekonomi yönetiminin para politikasında temkinli adımlar atmasına neden oluyor.

LİKİDİTE YÖNETİMİ ÖN PLANDA

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli para piyasası faizleri üzerindeki kontrolünü artırmayı ve para politikası aktarım mekanizmasını daha etkin hale getirmeyi hedefliyor. Yetkililer, geniş çaplı faiz indirimlerinden ziyade belirli alanlara yönelik destekleyici önlemlerin ön planda olacağı mesajını veriyor.

İHTİYATLI PARA POLİTİKASI SÜRÜYOR

Ekonomi çevreleri, Çin Merkez Bankası'nın mevcut dönemde ihtiyatlı ancak destekleyici para politikası yaklaşımını koruduğunu değerlendiriyor. Finansal istikrarın sağlanması ile ekonomik toparlanmanın desteklenmesi arasındaki denge arayışı, para politikasının temel belirleyicisi olmaya devam ediyor.