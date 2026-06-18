Filipinler Merkez Bankası faizi yüzde 4,75’e yükseltti: Enflasyonla mücadelede sıkılaşma sürüyor

Küresel jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki baskısını sürdürdüğü dönemde alınan karar, bankanın para politikasında sıkı duruşunu koruduğunu gösterdi. Faiz oranının yüzde 4,75'e yükseltilmesi bekleniyordu.

Banka, Nisan ayındaki faiz artışının ardından Haziran toplantısında da benzer yönde adım atarak sıkılaşma sürecini devam ettirdi. Son kararla birlikte politika faizi, 2026 yılındaki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Filipinler'de tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 7'nin altına gerilese de Merkez Bankası'nın yüzde 2-4 aralığındaki hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Çekirdek enflasyonun yüzde 4 seviyesini aşması da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret eden önemli göstergeler arasında yer aldı.