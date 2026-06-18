Brezilya Merkez Bankası faizi üçüncü kez düşürdü: Selic oranı yüzde 14,25’e geriledi

Brezilya Merkez Bankası, enflasyon görünümündeki bozulmaya rağmen para politikasında kontrollü gevşeme sürecini sürdürdü. Banka, gösterge faiz oranı Selic'i üst üste üçüncü toplantısında 25 baz puan indirerek yüzde 14,25 seviyesine düşürdü.

Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galípolo liderliğinde alınan karar, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, faiz indiriminin yüksek belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde ekonomiyi desteklemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, fiyat istikrarının korunmasının temel öncelik olmaya devam ettiği vurgulanırken, alınan kararın ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmaya ve istihdamı desteklemeye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Banka ayrıca mevcut enflasyonun hedeflenen tolerans aralığının üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Enerji fiyatlarında kısmi bir gerileme yaşansa da enflasyon beklentilerinin yüzde 3 seviyesindeki resmi hedefin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.