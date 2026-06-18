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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 385 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 16:49

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 380 bin lira, en yüksek 6 milyon 573 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 385 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 531 bin 991 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 43 milyon 426 bin 653,68 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 21 milyar 845 milyon 490 bin 552,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.531.991,00 4.473,50
En Düşük 6.380.000,00 4.224,40
En Yüksek 6.573.000,00 4.385,20
Kapanış 6.385.000,00 4.290,00
Ağırlıklı Ortalama 6.431.563,13 4.295,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 21.043.426.653,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.289,47
Toplam İşlem Adedi 318

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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