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Goldman Sachs: Sterlin G10 para birimleri arasında 'aşırı değerli' seviyeye ulaştı

Goldman Sachs, sterlinin son toparlanmasının ardından G10 ülkeleri arasında en aşırı değerli para birimi haline geldiğini belirtiyor. Banka, mevcut seviyelerin sürdürülebilir olmadığına ve önümüzdeki dönemde para birimi üzerinde baskı oluşabileceğine dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 09:59

Goldman Sachs Group'a göre İngiliz sterlini, son dönemdeki güçlü performansıyla birlikte başlıca gelişmiş ülke para birimleri arasında en fazla "aşırı değerli" konuma yükseldi ve bu durum yeni baskıların habercisi olabilir.

Londra merkezli stratejist Stuart Jenkins'in müşterilere gönderdiği notta, sterlinin temel ekonomik göstergelerin üzerine çıktığı ve Brexit'in para biriminin adil değerini yaklaşık yüzde 6 aşağı çektiği ifade edildi. Jenkins, güçlü reel toparlanmanın ardından sterlinin G10 para birimleri içinde en yüksek değerlenmiş para birimi konumuna geldiğini vurguladı.

Verilere göre sterlin, Birleşik Krallık'ın 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanmış olsa da, referandum öncesi seviyelerin hâlâ yaklaşık yüzde 10 altında bulunuyor. Buna rağmen bazı piyasa analistleri, para biriminde ek yükseliş için sınırlı alan kaldığını düşünüyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin görünümde ise daha zorlu bir tablo öne çıkıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'na kıyasla daha güvercin bir politika izlemesi, sterlin üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ayrıca siyasi belirsizliklerin de kurda oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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