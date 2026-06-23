Goldman Sachs ABD’de resesyon olasılığını yüzde 15’e indirdi: Büyüme tahmini yukarı revize edildi

Goldman Sachs, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından ülke ekonomisine yönelik resesyon ihtimali tahminini yüzde 15 seviyesine indirdi. Kurum, iş gücü piyasasındaki dayanıklılığın arttığını ve ekonomik görünümde aşağı yönlü risklerin azaldığını belirtti.

Bankanın başekonomisti Jan Hatzius, söz konusu oran düşüşünün temelinde istihdam piyasasındaki iyileşmenin etkili olduğunu ifade etti. Yüzde 15'lik seviye, bankanın uzun vadeli ortalama beklentisine karşılık gelirken, çatışma öncesindeki yüzde 20 tahmininin de altında kalıyor.

Revizyonla birlikte Goldman Sachs, yılın ikinci yarısına ilişkin ABD büyüme tahminini de yüzde 2 seviyesine yükseltti. Ekonomiyi destekleyen unsurlar arasında yapay zeka yatırımları, güçlü sermaye harcamaları ve hisse senedi varlıklarındaki artış öne çıkarken, düşen akaryakıt fiyatlarının da hanehalkı gelirlerine olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Hatzius, vergi iadelerinin etkisinin azalmasıyla birlikte tüketici harcamalarının daha ılımlı bir hızda, yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde artmasını beklediklerini aktardı. Ayrıca haziran ayında benzin fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyon tarafında da kısa vadeli düşüş öngörülüyor.

Kurum, önümüzdeki üç ayda çekirdek enflasyonun aylık ortalama yüzde 0,17 civarında gerçekleşeceği beklentisini korurken, Fed'in faiz patikasına ilişkin tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi. Buna karşın bazı politika yapıcıların daha şahin bir duruş sergilediği, ancak bunların bir kısmının oy hakkı bulunmayan bölgesel Fed başkanları olduğu ifade edildi.

Öte yandan banka, yapay zeka odaklı hisse senedi değerlemelerinin uzun vadeli ekonomik getirilerle kıyaslandığında yüksek seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut fiyatlamalarla daha büyük kazançların gerekçelendirilmesini zorlaştırabileceği değerlendirildi.

Son işlem gününde Goldman Sachs hisseleri yüzde 0,89 artışla 1106,37 dolardan kapanırken, kapanış sonrası işlemlerde yüzde 1,20 düşüşle 1093,07 dolara geriledi.