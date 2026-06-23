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ABD'den İran'a petrol satışı için 60 günlük izin: Yaptırım muafiyeti piyasaları hareketlendirdi

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası piyasalarda petrol satabilmesine imkan tanıyan 60 günlük geçici lisansı devreye aldı. Karar, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda ilerleme sinyalleri gelirken, taraflar arasında nükleer denetimler konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 09:20

ABD yönetimi, İran'ın küresel piyasalarda petrol ihracatı yapabilmesine olanak sağlayan 60 günlük geçici bir lisans yayımladı.

İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelere katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin ilk aşamasını oldukça olumlu olarak değerlendirdi ve İran'ın uluslararası nükleer denetçilerin ülkeye yeniden girişine izin vermeyi kabul ettiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da bu açıklamayı destekledi. Ancak İran tarafı, görüşmelerde ilerleme sağlandığını kabul etmekle birlikte Vance'in söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Taraflar arasında geçen hafta çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı bir uzlaşı zemini oluşturulması amacıyla imzalanan mutabakatın uygulanma süreci devam ederken, ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakerelerin önünde hâlâ önemli engeller bulunduğunu gösteriyor.

Uzun yıllardır ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan İran, enerji ihracatına imkan tanıyan muafiyet kararını ve yeniden yapılanma ile kalkınma fonu oluşturulmasına yönelik vaatleri olumlu karşıladı. Bununla birlikte Tahran, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini kullanabileceği mesajını verdi.

Trump'a pazartesi günü İran'a tanınan yaptırım muafiyetiyle ilgili yöneltilen sorular sırasında, başkanın konuyu İran'ın yurt dışında dondurulan varlıklarının ileride serbest bırakılması ihtimaliyle karıştırdığı görüldü. İran'ın petrol gelirlerini askeri kapasitesini yeniden güçlendirmek için kullanmasının nasıl engelleneceği sorusuna ise Trump, "Bunu yapmamaları gerekiyor" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'ın elde edeceği gelirleri öncelikle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanması gerektiğini belirterek, "Bu kaynakları insanların gıda ihtiyacını karşılamak için değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda halk ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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