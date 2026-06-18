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Abd’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: İş gücü piyasası gücünü koruyor

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilere yakın seviyede gerçekleşerek işgücü piyasasının dayanıklılığını sürdürdüğüne işaret etti.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 15:49

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 13 Haziran'da sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 bin kişi azalarak 226 bine geriledi. Piyasa beklentisi ise başvuruların 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan, işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısını gösteren devam eden başvurular bir önceki haftaya göre artış göstererek 1,81 milyon seviyesine ulaştı.

Açıklanan veriler, İran savaşı kaynaklı enerji fiyatlarındaki yükselişin yarattığı baskıya rağmen ABD işgücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu ortaya koydu.

Bu tablo, Mayıs ayına ilişkin istihdam verileriyle de destekleniyor. Söz konusu dönemde işverenlerin 172 bin yeni istihdam oluşturduğu açıklanırken, bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Güçlü istihdam performansı, işe alımlarda sert bir yavaşlama yaşanabileceğine dair kaygıları azaltırken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerini de güçlendirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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