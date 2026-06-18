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Alman kimya devi 3 yılda 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Alman kimya sektörünün önde gelen şirketlerinden Evonik Industries, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan rekabet baskısı nedeniyle maliyet azaltma planlarını genişletme kararı aldı. Şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya genelinde 3 bin 200 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. İşten çıkarmaların önemli bir bölümünün Almanya’daki operasyonları etkileyeceği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 15:35

Evonik tarafından yapılan açıklamada, bu yıl sona ermesi beklenen maliyet düşürme programının uzatılacağı ifade edildi. Şirket yönetimi, mevcut plan kapsamında 2026 yılı sonuna kadar 2 bin 800 pozisyonun kaldırılmış olacağını, yeni düzenlemeyle birlikte Almanya'da yaklaşık 2 bin 150 ek pozisyonun da etkileneceğini duyurdu.

Evonik CEO'su Christian Kullmann, küresel siyasi gelişmelerin belirsizliğini koruduğunu ve ekonomik büyümenin beklenen seviyelere ulaşamadığını belirterek şirketin daha verimli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan şirket, stratejik yeniden yapılanma kapsamında 2027 yılında küresel polyester faaliyetlerinden çekilmeyi planlıyor. Bu kararın Almanya'daki Witten ve Marl tesisleri ile Çin'in Şanghay kentindeki operasyonlarda yaklaşık 350 çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu birimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Lauren Kjeldsen, küresel rekabetin giderek arttığını, Avrupa'daki yapısal maliyet dezavantajlarının sürdüğünü ve pazar koşullarının zayıfladığını belirterek mevcut faaliyetlerin uzun vadede ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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