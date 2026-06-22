Fed Eski Başkanı Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Fed Başkanlığına aday gösterilen Greenspan, 2006 yılı başında emekli olana kadar yaklaşık 18 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Görev süresi boyunca ABD ekonomisinde düşük işsizlik ve güçlü hisse senedi piyasalarıyla dikkat çeken bir dönem yaşandı.

Greenspan, özellikle ekonomik büyümeyi destekleyen politikaları ve piyasalara yön veren açıklamalarıyla küresel finans dünyasında önemli bir figür haline geldi. Görev yaptığı dönemde sık sık medya ve Kongre'de yaptığı konuşmalarla piyasaları etkileyen bir isim olarak öne çıktı.

Eski Fed yetkililerinden Roger Ferguson, Greenspan'i 20. yüzyılın ikinci yarısının en etkili merkez bankacılarından biri olarak değerlendirdi. Ferguson'a göre Greenspan, teknolojinin üretkenlik üzerindeki etkisini erken fark eden isimlerden biri olarak, enflasyon yaratmadan daha yüksek ekonomik büyümenin mümkün olabileceğini gösterdi.

Greenspan'in görev yılları, Fed'in 1913'te kurulmasından bu yana en istikrarlı büyüme dönemlerinden birine denk geldi. 1991'deki durgunluk ile 2001'de başlayan resesyon arasındaki yaklaşık 10 yıllık süreçte ABD ekonomisi güçlü bir performans sergiledi.

Bu dönemde S&P 500 endeksi yaklaşık dört katına çıkarken, ülke ekonomisi yıllık ortalama %3,5 büyüme kaydetti. İşsizlik oranı ortalama %5,5 seviyesinde seyrederken, 2000 yılının Nisan ayında %3,8 ile 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Greenspan, George H. W. Bush tarafından ikinci dönem için yeniden atanmış, daha sonra Bill Clinton tarafından üç ve dört numaralı görev dönemlerine aday gösterilerek görevine devam etmişti.