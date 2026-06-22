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BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi

Bank of America (BofA) Global Research, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılına yönelik faiz patikasına dair beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kurum daha önce faizlerin sabit kalacağını öngörürken, yeni değerlendirmesinde Fed’in yılın kalanında toplam dört faiz artışı yapacağını tahmin etti.

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 14:11

Son Güncelleme Tarihi 22 Haziran 2026 14:19

Bank of America (BofA) Global Research analizine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak toplantılarda 25'er baz puanlık artışlara gitmesi bekleniyor.

Bu güncellemeyle birlikte banka, "faizlerde değişiklik olmayacak" öngörüsünden tamamen uzaklaşarak yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık ek sıkılaşma beklentisine geçmiş oldu.

Söz konusu revizyon, Fed'in enflasyon görünümü ve ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerinin piyasalar tarafından yakından izlendiği bir dönemde geldi.

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