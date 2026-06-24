Petrol tanker navlunlarında rekor artış! Ücretler yüzde 897’ye çıktı

Gemi brokerlerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip bir VLCC (Very Large Crude Carrier), Güney Koreli armatör Sinokor tarafından Worldscale bazında 897 puan seviyesinden kiralandı.

Bu seviye, tanker taşımacılığında referans kabul edilen tarifelerin yüzde 897'sine denk gelirken, 2026 yılı içinde kaydedilen en yüksek navlun oranı olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ SONRASI ARTAN TALEP

İran ile ABD arasında geçtiğimiz hafta sağlanan geçici anlaşmanın ardından, çatışma nedeniyle bekletilen petrol sevkiyatlarının yeniden devreye alındığı ifade ediliyor. Üretici ülkelerin ihracatı hızlandırma çabası ve alıcıların tanker bulma yarışı, piyasalardaki talep baskısını artırdı.

Özellikle İran savaş sürecinde ertelenen yüklemelerin yeniden başlaması, tanker piyasasında ciddi bir kapasite sıkışıklığı oluşturdu.

BOŞ GEMİ ARZI SINIRLI KALDI

Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık üç ay boyunca kapalı kalması sırasında birçok tanker farklı rotalara yönlendirilmişti. Bu durum, Basra Körfezi'nde kullanılabilir gemi sayısını önemli ölçüde azalttı.

Boş tanker arzındaki daralma, petrol taşımacılığı maliyetlerini hızla yukarı taşırken sektör kaynakları, gemilerin yeniden bölgeye dönmesinin haftalar sürebileceğini ifade ediyor.

NAVLUN FİYATLARINDA YÜKSEK SEYİR BEKLENTİSİ

Sektör temsilcileri, mevcut koşullar altında navlun piyasasındaki yüksek seviyelerin kısa vadede devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Talep yoğunluğu ve sınırlı kapasite, fiyatların aşağı yönlü hareketini şimdilik zorlaştırıyor.