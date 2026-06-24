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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 14.552,46 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 10:06

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 12,85 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.552,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,58 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,27 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle yön arayışı öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerindeki belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine işaret eden sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken, bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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