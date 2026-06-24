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Asya borsalarında temkinli seyir: Merkez bankaları ve teknoloji satışları baskı yaratıyor

Asya piyasaları, küresel teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasının etkisiyle haftanın ortasında temkinli bir görünüm sergiledi. Yatırımcılar, pay piyasalarındaki sert fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde volatiliteyi artırabileceği endişesiyle risk iştahını sınırlı tutuyor.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 09:14

Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 0,18 düşüşle 8.189,11 puana gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi dalgalı işlemlerin ardından yüzde 0,38 değer kaybederek 69.523,79 puana indi. ABD borsalarında yaşanan kayıplar da Asya piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Piyasalardaki satışların temel nedenleri arasında, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin artan soru işaretleri ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdüreceğine yönelik beklentiler yer alıyor. Özellikle yarı iletken sektöründeki hisseler, teknoloji harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler nedeniyle satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Bölge genelinde Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,62 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,10 geriledi. Avustralya'da ise S&P/ASX 200 Endeksi sınırlı yükseliş kaydetti. Asya piyasalarının genel performansını yansıtan Asia Dow Endeksi ise yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Enerji piyasalarında petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden normale dönebileceğine ilişkin beklentilerle son aylardaki en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslara ilişkin farklı açıklamalar ise belirsizliği koruyor.

Döviz piyasalarında dolar güçlü görünümünü sürdürürken, Japon yeni dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Piyasalarda, Japon yetkililerin kurdaki sert hareketlere karşı müdahale edebileceği yönündeki beklentiler gündemdeki yerini koruyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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