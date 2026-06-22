CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine karşın İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 10:57

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ile İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslar arabulucular eşliğinde sürdürülüyor.

Görüşmelerde zaman zaman gerilim artsa da uzlaşı masasında kalınması bölgede barışın tesis edilebileceğine yönelik umutları koruyor. Diğer taraftan siyasi gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini iddia ederek Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu savundu.

Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan İşçi Partisi adayı Andy Burnham'ın geçen hafta yapılan Makerfield ara seçiminde oyların yüzde 55'ini alarak yeni milletvekili seçilmesi de Starmer için risk olarak değerlendiriliyor.

Burnham'ın başbakanlık yarışında Keir Starmer'in karşısına çıkması bekleniyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 635 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 10.356 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.043 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 52.770 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.411 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.363 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 19 Haziran 2026 09:38
Piyasalarda ABD-İran müzakereleri etkisi: Hürmüz sonrası risk iştahı dalgalı seyrediyor Piyasalarda ABD-İran müzakereleri etkisi: Hürmüz sonrası risk iştahı dalgalı seyrediyor 19 Haziran 2026 09:09
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 18 Haziran 2026 16:49
İsviçre ekonomisinde yavaşlama sinyali: Büyüme tahmini aşağı çekildi İsviçre ekonomisinde yavaşlama sinyali: Büyüme tahmini aşağı çekildi 18 Haziran 2026 16:38
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme! QatarEnergy’nin LNG tankeri Körfez’e giriş yaptı Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme! QatarEnergy’nin LNG tankeri Körfez’e giriş yaptı 18 Haziran 2026 16:18
Abd’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: İş gücü piyasası gücünü koruyor Abd’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: İş gücü piyasası gücünü koruyor 18 Haziran 2026 15:49
Alman kimya devi 3 yılda 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak Alman kimya devi 3 yılda 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak 18 Haziran 2026 15:35
Özbekistan kritik minerallerde vites yükseltti: 3 trilyon dolarlık kaynak ekonomiye kazandırılacak Özbekistan kritik minerallerde vites yükseltti: 3 trilyon dolarlık kaynak ekonomiye kazandırılacak 18 Haziran 2026 15:20
ABD’de benzin fiyatları 4 doların altına geriledi: Mart ayından bu yana ilk düşüş ABD’de benzin fiyatları 4 doların altına geriledi: Mart ayından bu yana ilk düşüş 18 Haziran 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Haziran 2026 13:23
Filipinler Merkez Bankası faizi yüzde 4,75’e yükseltti: Enflasyonla mücadelede sıkılaşma sürüyor Filipinler Merkez Bankası faizi yüzde 4,75’e yükseltti: Enflasyonla mücadelede sıkılaşma sürüyor 18 Haziran 2026 10:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Haziran 2026 10:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.817,1600 Değişim 61,73 Son veri saati:
Düşük 14783,39 Yüksek 14845,12
Açılış
46,466 Değişim 0,1501 Son veri saati:
Düşük 46,3159 Yüksek 46,466
Açılış
53,2218 Değişim 0,1530 Son veri saati:
Düşük 53,2126 Yüksek 53,3656
Açılış
6.264,5120 Değişim 125,731 Son veri saati:
Düşük 6179,577 Yüksek 6305,308
Açılış
99,1717 Değişim 4,6915 Son veri saati:
Düşük 95,6877 Yüksek 100,3792
Açılış
BİST En Aktif Hisseler