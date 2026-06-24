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Bessent’ten Fed’e güven mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Salı günü New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmanın ardından yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’a güçlü bir güven mesajı verdi. Bessent, Fed’in hem enflasyon hem de ekonomik büyüme açısından en doğru patikayı belirleyeceğine inandığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 10:09

Yeni başkanın siyasi baskılardan bağımsız hareket edip etmeyeceğine ilişkin sorulara yanıt veren Bessent, Warsh'ın göreve başlarken Başkan Trump'ın kendisine bağımsızlık vurgusu yaptığını hatırlattı.

FAİZ POLİTİKASI VE FED'İN TUTUMU

Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yöneten Warsh liderliğindeki Fed, Trump'ın uzun süredir devam eden faiz indirim çağrılarına rağmen politika faizini sabit tutma kararı aldı. Yeniden yükselen enflasyon baskıları, faiz indirim beklentilerini zayıflatırken, bazı çevreler 2026'da faiz artırımlarının bile gündeme gelebileceğini düşünüyor.

ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Bessent, enflasyonun seyri konusunda temkinli iyimser bir tablo çizdi. Özellikle İran kaynaklı gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini, ancak bu krizlerin yatışmasıyla birlikte tüketici fiyat artış hızının da düşebileceğini ifade etti.

ABD ile İranlı müzakereciler arasında gerilimi azaltmaya yönelik görüşmelerin başladığını da belirten Bessent, bunun fiyat baskılarını hafifletebileceğini söyledi.

TAHVİL PİYASASI VE SİYASİ ETKİLER

Uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışın siyasi sonuçlarına da değinen Bessent, tahvil piyasalarının hükümet politikaları üzerinde ciddi etkisi olduğunu ima etti. Bu bağlamda Trump'ın da piyasa dinamiklerini yakından takip ettiğini belirtti.

DOLAR VE REKABET TARTIŞMASI

Güçlü dolar politikası ile ABD sanayisinin rekabet gücünü artırma hedefi arasındaki olası çelişki sorusuna ise Bessent, bu iki hedefin birbiriyle çatışmadığını savundu.

Doların son dönemde değer kaybetmesine dikkat çeken Bessent, kur hareketlerini günlük ekonomik başarı ölçütü olarak görmediğini, bunun yalnızca bir "ekran rakamı" olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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