BAE’nin petrol ihracatı savaş öncesi seviyenin yüzde 85’ine yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre BAE'nin günlük petrol ihracatı haziran başında 4,3 milyon varile yükseldi. Bu seviye, savaşın başlangıcını takip eden mart ayında kaydedilen 1,9 milyon varillik düşük seviyeye kıyasla belirgin bir toparlanmaya işaret etti.

ALTERNATİF ROTALAR VE DEPOLAMA ETKİLİ OLDU

İhracattaki artışın, BAE'nin Hürmüz Boğazı dışında kalan Fuceyre Limanı'na uzanan boru hattını daha etkin kullanmasından kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca liman çevresinde bulunan 42 milyon varil kapasiteli Mandous yer altı depolama tesisinin de sevkiyatların yeniden hızlanmasına katkı sağladığı belirtildi.

HÜRMÜZ ÜZERİNDEN SEVKİYAT VE TANKER HAREKETLİLİĞİ

UEA raporunda, BAE'nin Hürmüz Boğazı güzergâhı üzerinden de ihracatını artırdığına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra bazı tankerlerin sinyal cihazlarını kapatarak izlenmekten kaçındığı ve bu yöntemle sevkiyatların sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.