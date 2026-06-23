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Almanya’da iş gücü krizi uyarısı: 2040’a kadar istihdamın yüzde 30’u azalabilir

Almanya’da “Baby Boomer” kuşağının emekliliğe ayrılmasıyla birlikte iş gücü piyasasında ciddi bir daralma yaşanabileceği öngörülüyor. Resmî verilere göre, 2040 yılına kadar mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 30’unun emek piyasasından çekileceği tahmin ediliyor.

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 11:55

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 2025 mikro sayım öncü sonuçlarına göre, 2040'a kadar yaklaşık 13,3 milyon kişinin yasal emeklilik yaşı olan 67'yi aşması bekleniyor. Bu rakam, mevcut çalışan nüfusun yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Uzmanlar, genç nüfusun "Baby Boomer" neslinin yerini sayısal olarak doldurmakta yetersiz kalmasının ülkede kronik bir iş gücü açığı riskini artırdığına dikkat çekiyor.

YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ GÜCÜNDEKİ PAYI ARTIYOR

İş gücü açığını dengelemek için yaşlıların istihdamda daha uzun süre tutulması gündeme gelirken, mevcut veriler bu eğilimin zaten başladığını gösteriyor. 2015'te iş gücünün yüzde 20,7'sini 55 yaş ve üzeri çalışanlar oluştururken, bu oran 2025'te yüzde 27'ye yükseldi.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarılmasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri çalışanların toplam istihdam içindeki payı da 2015'te yüzde 2,5 iken 2025'te yüzde 4,3'e çıktı.

EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORM BASKISI ALTINDA

Artan demografik baskı nedeniyle Alman hükümetinin emeklilik sisteminde reform hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Emeklilik Komisyonu'nun bugün Başbakan Friedrich Merz'e çeşitli öneriler sunması bekleniyor.

Öneriler arasında "63 yaşında erken emeklilik" uygulamasının kaldırılması, emeklilik yaşının yaşam beklentisine endekslenmesi ve zorunlu, sermaye temelli ek emeklilik sisteminin devreye alınması gibi başlıkların yer aldığı ifade ediliyor.

Hükümeti oluşturan CDU/CSU ile SPD'nin, reformun temel çerçevesi üzerinde önümüzdeki ayın başında uzlaşmaya varması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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