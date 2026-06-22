CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor

ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor

Tahvil piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısının ardından güçlenen faiz artışı beklentilerinin ne kadar doğru olduğunu test etmek için açıklanacak çekirdek PCE enflasyon verisine odaklandı.

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 09:28

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en önemli enflasyon göstergelerinden biri olarak kabul edilen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, verinin mayıs ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş göstereceğini öngörürken, bu durumun Fed'in sıkı para politikasına yönelik beklentileri değiştirmesi beklenmiyor.

Son Fed toplantısında politika yapıcıların önemli bir kısmının daha sıkı para politikasını desteklediğini ve bunun piyasalarda "şahin" bir fiyatlamaya yol açtığını belirtiyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının da bu sıkı duruş algısını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Analistlere göre, güçlü bir PCE verisi Fed'in mevcut şahin mesajlarını daha da destekleyebilir. Bu süreçte kısa vadeli ABD tahvil faizlerinde belirgin bir yükseliş yaşanırken, özellikle faiz politikalarına daha hassas olan iki yıllık tahvil getirilerinde sert artış dikkat çekti.

Piyasalarda Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımı ihtimaline yönelik pozisyonlanma da hız kazanmış durumda. Uzmanlar, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de tahvil faizleri üzerinde ek baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Fed'in uzun vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunurken, enflasyonun bu hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiği ve son dönemde enerji fiyatlarındaki artışın bu tabloyu desteklediği ifade ediliyor. Mayıs ayına ilişkin PCE verisinin ise yıllık bazda yüzde 4,1 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Abd’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: İş gücü piyasası gücünü koruyor Abd’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: İş gücü piyasası gücünü koruyor 18 Haziran 2026 15:49
Alman kimya devi 3 yılda 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak Alman kimya devi 3 yılda 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak 18 Haziran 2026 15:35
Özbekistan kritik minerallerde vites yükseltti: 3 trilyon dolarlık kaynak ekonomiye kazandırılacak Özbekistan kritik minerallerde vites yükseltti: 3 trilyon dolarlık kaynak ekonomiye kazandırılacak 18 Haziran 2026 15:20
ABD’de benzin fiyatları 4 doların altına geriledi: Mart ayından bu yana ilk düşüş ABD’de benzin fiyatları 4 doların altına geriledi: Mart ayından bu yana ilk düşüş 18 Haziran 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Haziran 2026 13:23
Filipinler Merkez Bankası faizi yüzde 4,75’e yükseltti: Enflasyonla mücadelede sıkılaşma sürüyor Filipinler Merkez Bankası faizi yüzde 4,75’e yükseltti: Enflasyonla mücadelede sıkılaşma sürüyor 18 Haziran 2026 10:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Haziran 2026 10:48
İngiltere’de işsizlik geriledi İngiltere'de işsizlik geriledi 18 Haziran 2026 10:40
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Haziran 2026 10:08
Brezilya Merkez Bankası faizi üçüncü kez düşürdü: Selic oranı yüzde 14,25’e geriledi Brezilya Merkez Bankası faizi üçüncü kez düşürdü: Selic oranı yüzde 14,25’e geriledi 18 Haziran 2026 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Haziran 2026 09:36
Piyasalarda kritik denge: Fed’in faiz sinyalleri ve ABD-İran mutabakatı gündemde Piyasalarda kritik denge: Fed'in faiz sinyalleri ve ABD-İran mutabakatı gündemde 18 Haziran 2026 09:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.734,5000 Değişim 218,30 Son veri saati:
Düşük 14657,77 Yüksek 14876,07
Açılış
46,4629 Değişim 0,1501 Son veri saati:
Düşük 46,3159 Yüksek 46,466
Açılış
53,2827 Değişim 0,1177 Son veri saati:
Düşük 53,2479 Yüksek 53,3656
Açılış
6.266,1650 Değişim 125,731 Son veri saati:
Düşük 6179,577 Yüksek 6305,308
Açılış
99,4540 Değişim 4,6915 Son veri saati:
Düşük 95,6877 Yüksek 100,3792
Açılış
BİST En Aktif Hisseler