ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en önemli enflasyon göstergelerinden biri olarak kabul edilen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, verinin mayıs ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş göstereceğini öngörürken, bu durumun Fed'in sıkı para politikasına yönelik beklentileri değiştirmesi beklenmiyor.

Son Fed toplantısında politika yapıcıların önemli bir kısmının daha sıkı para politikasını desteklediğini ve bunun piyasalarda "şahin" bir fiyatlamaya yol açtığını belirtiyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının da bu sıkı duruş algısını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Analistlere göre, güçlü bir PCE verisi Fed'in mevcut şahin mesajlarını daha da destekleyebilir. Bu süreçte kısa vadeli ABD tahvil faizlerinde belirgin bir yükseliş yaşanırken, özellikle faiz politikalarına daha hassas olan iki yıllık tahvil getirilerinde sert artış dikkat çekti.

Piyasalarda Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımı ihtimaline yönelik pozisyonlanma da hız kazanmış durumda. Uzmanlar, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de tahvil faizleri üzerinde ek baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Fed'in uzun vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunurken, enflasyonun bu hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiği ve son dönemde enerji fiyatlarındaki artışın bu tabloyu desteklediği ifade ediliyor. Mayıs ayına ilişkin PCE verisinin ise yıllık bazda yüzde 4,1 seviyesine yükselmesi bekleniyor.