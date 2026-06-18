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ABD’de benzin fiyatları 4 doların altına geriledi: Mart ayından bu yana ilk düşüş

ABD’de benzin fiyatları, Mart ayından bu yana ilk kez galon başına 4 dolar seviyesinin altına indi. Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre, perşembe günü ülke genelinde normal kurşunsuz benzinin ortalama fiyatı 3,999 dolar olarak kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 13:30

ABD ile İran arasında gerilimi azaltmaya yönelik geçici bir anlaşmanın imzalanmasının ardından akaryakıt piyasalarında gevşeme yaşandığı bildirildi. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş de pompa fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Mayıs ayında galon başına 4,50 doların üzerine çıkarak zirve yapan fiyatlar, son dönemde düşüş eğilimine girdi. ABD'nin rekor seviyedeki petrol ihracatı, Çin'de talebin beklenenden hızlı yavaşlaması ve kritik sevkiyat güzergâhlarında istikrarın sağlanması gibi faktörler, ham petrol fiyatlarını baskılayarak varil fiyatının 80 doların altına inmesine yol açtı.

Buna rağmen uzmanlar, mevcut 3,999 dolarlık ortalama fiyatın savaş öncesi seviyelerin üzerinde olduğunu vurguluyor. Fiyatların bu seviyelere ancak gelecek yıl geri dönmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Artan akaryakıt fiyatları geçmiş dönemde enflasyonu yukarı çekmiş ve ekonominin geneline yansımıştı. Öte yandan yatırımcılar, fiyatların daha da düşüp düşmeyeceğini anlamak için stok yenilenme hızını yakından takip ediyor. ABD'de benzin stoklarının ise son on yılı aşkın sürenin en düşük mevsimsel seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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