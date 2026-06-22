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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,48 yükselişle 17.221,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 09:50

Cuma satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,49 azalışla 17.139,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını telafi ederek 17.151,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,48 artışla 17.221,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin risk algısını azaltmasının ardından ABD'de kritik makroekonomik verilerin açıklanayacağı haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puanın direnç, 17.100 ve 17.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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