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Avrupa’nın ABD LNG bağımlılığı yüzde 60’a dayandı: Enerji güvenliği tartışmaları alevleniyor

Avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında ABD’ye giderek daha fazla bağımlı hale gelerek payı yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseltti. Bu durum enerji güvenliği ve tedarik çeşitliliği konusunda AB içinde yeni endişeleri gündeme taşıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 08:34

Avrupa'nın ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı son dönemde belirgin şekilde artış gösterdi ve kıtanın toplam LNG ihtiyacının yaklaşık yüzde 59'u ABD tarafından karşılanır hale geldi. Nisan ayında bu oran yüzde 64'e kadar çıkarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı; yılın ilerleyen dönemlerinde daha da yükselmesi bekleniyor.

Avrupalı karar alıcılar ise ABD LNG'sine yönelik bu hızlı bağımlılık artışından endişe duyuyor. AB'nin enerji ve rekabet alanındaki yetkilileri, bir bağımlılığın başka bir bağımlılıkla yer değiştirmesi riskine işaret ederek enerji kaynaklarının daha geniş bir yelpazeye yayılması gerektiğini savunuyor.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin riskler ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen arzın etkilenme ihtimali, ABD LNG'sine yönelimi hızlandıran faktörler arasında gösteriliyor. Kış öncesi depolama ihtiyacı da talebi artırırken, ABD gazına olan bağımlılığın daha da güçlenebileceği öngörülüyor.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa'nın enerji tedarik zincirinde ABD LNG'sinin payı hızla büyüdü. Ancak emtia piyasalarında tek bir kaynağa yüzde 30–40'ın üzerinde bağımlılık nadir görülürken, yüzde 60 seviyeleri istisnai ve riskli bir yoğunlaşma olarak değerlendiriliyor.

AB yetkilileri uzun süredir bu konuya temkinli yaklaşırken, bazı açıklamalarda enerji güvenliğinin çeşitlendirme ile sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, Rus gazına bağımlılığın ardından benzer bir şekilde ABD gazına aşırı bağımlı hale gelinmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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