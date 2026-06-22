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Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete ihracat ve kamu alımı kısıtlaması getirildi

Çin, ABD’nin Çinli şirketleri Pentagon’un “1260H listesi” kapsamında kara listeye almasına karşılık yeni ticaret kısıtlamaları açıkladı. Bu kapsamda 10 Amerikan şirketi ihracat kontrol listesine dahil edilirken, 46 ABD’li firma da kamu alımlarından men edildi.

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 10:31

İhracat kontrol listesine alınan şirketler arasında MP Materials Corp, USA Rare Earth, Teal Drones, Jaia Robotics, Aveox Inc, Ball Aerospace & Technologies Corp ve Oshkosh Defense gibi savunma ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Çin, bu şirketlere çift kullanımlı ürün ihracatını yasakladı.

Ayrı bir kararla Çin Maliye Bakanlığı, çoğunluğu savunma sanayii yüklenicisi olan 46 Amerikan şirketini kamu ihalelerinin dışında bıraktı. Buna karşın, Çin'de yerel olarak faaliyet gösteren veya yabancı sermayeli bazı şirketlerin bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Pekin'in adımı, Washington'ın Alibaba, Baidu ve BYD gibi Çinli teknoloji devlerini kara listeye eklemesinin ardından geldi ve iki ülke arasındaki teknoloji merkezli ticaret gerilimini daha da tırmandırdı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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