SpaceX'ten 25 milyar dolarlık tahvil ihracı

SpaceX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) konuya ilişkin bildirimde bulundu. Bildirimde, toplam 25 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihracının beş farklı vade ve faiz oranından oluştuğu kaydedildi.

Buna göre, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin fiyatlandırması, 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,35 faiz), 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,65 faiz), 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,875 faiz), 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,6 faiz), 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,65 faiz) şeklinde belirlendi.

Bildirimde, tahvil satışından elde edilecek gelirin, SpaceX'in mevcut köprü kredi borcunun tamamının geri ödenmesi ile işlem masraflarının karşılanmasında kullanılacağı, kalan tutarın ise genel kurumsal amaçlar doğrultusunda şirket kasasına aktarılacağı ifade edildi.

Teminatsız olarak ihraç edilecek olan bu tahvillerin, şirketin mevcut ve gelecekteki diğer borç yükümlülükleriyle ödeme hakkı açısından eşit statüde olacağı aktarılan bildirimde, söz konusu ihracın, 26 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bildirimde, tahvil satış işleminin halka açık bir teklif niteliği taşımadığı, yalnızca "nitelikli kurumsal alıcılara" ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik olduğu kaydedildi.