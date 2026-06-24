UBS: Fed faiz beklentileri ile veriler arasında uyumsuzluk var

UBS, mayıs ayı TÜFE verilerinde tarifelerden kaynaklanan enflasyon baskısının azalmaya başladığına dikkat çekiyor. Bu etkinin geri çekilmesiyle birlikte enflasyon eğiliminin önümüzdeki yıl yaklaşık 0,8 puan aşağı yönlü etkilenebileceği öngörülüyor.

BÜYÜME TARAFI: YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

UBS'e göre büyüme görünümü de uzun süreli duraklama senaryosunu destekliyor. Azalan mali destek ve reel gelir artışının zayıflaması, hanehalkı tüketimini baskılayarak ABD ekonomisinin 2026'nın ikinci yarısında yavaşlamasına yol açabilir.

FAİZ ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Bankaya göre Fed'in yeniden faiz artırması için üç koşulun aynı anda oluşması gerekiyor:

Enflasyon beklentilerinde kalıcı yükseliş Büyümenin yeniden %2,5'in üzerine çıkması İşsizlik oranında sürekli düşüş

UBS, mevcut durumda bu üç şartın da sağlanmadığını vurguluyor.

FED İÇ DİNAMİKLERİ VE POLİTİKA SÜRECİ

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, iletişimden istihdama kadar beş farklı alanda iç çalışma grubu kurması, UBS'e göre politika değişimlerini geciktirebilir. Ayrıca bu süreçte kurum içi uzlaşının zorlaşması, karar alma hızını daha da yavaşlatabilir.

TAHVİL VE ALTIN VURGUSU

UBS, mevcut yüksek getirileri fırsat olarak görerek kısa ve orta vadeli kaliteli tahvillere ağırlık verilmesini öneriyor. Ayrıca Fed'in uzun vadede faiz indirimine gideceği beklentisi nedeniyle altın konusunda orta ve uzun vadede olumlu duruşunu sürdürüyor.