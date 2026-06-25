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Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı

Micron ve Qualcomm’un güçlü bilançoları, Asya borsalarında teknoloji hisselerine alım getirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Yapay zeka sektörüne yönelik endişeler bir miktar hafiflerken, yatırımcılar rallinin sürdürülebilirliğini sorgulamaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 08:52

Asya-Pasifik piyasaları, yarı iletken devleri Micron ve Qualcomm'un açıkladığı güçlü finansal sonuçların ardından yükselişle günü tamamladı. Özellikle yapay zeka odaklı büyüme beklentileri, teknoloji hisselerine yoğun talep yarattı.

Yatırımcıların uzun süredir endişe ettiği "aşırı değerleme" tartışmaları ise bilançoların ardından bir miktar geri planda kaldı.

ÇİP DEVLERİNDEN GÜÇLÜ SİNYALLER

Micron'un hafıza çipleri tarafında yaklaşık 22 milyar dolarlık sipariş taahhüdü alması dikkat çekti. Şirketin veri merkezi talebindeki artıştan güçlü şekilde faydalanması bekleniyor.

Qualcomm ise veri merkezi gelirlerini artırmaya yönelik stratejisiyle öne çıktı. Şirketin bu alandan 2029 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşabilecek bir gelir hedefi olduğu bildirildi.

BORSALARDA SERT YÜKSELİŞ

Güçlü beklentiler Asya borsalarına hızlı bir yükseliş olarak yansıdı:

  • MSCI Asya Pasifik (Japonya hariç) endeksi: %1,3 artış
  • Japonya Nikkei endeksi: %2 yükseliş
  • Güney Kore KOSPI endeksi: %5,5 sıçrama

KOSPI'nin yıl genelinde zaten güçlü performans sergilemesi, yükselişin ivmesini artırdı.

Aynı iyimser hava ABD vadeli işlemlerine de taşındı. S&P 500 vadeli kontratları %0,5, Nasdaq vadeli endeksi ise %1,8 yükseldi.

YAPAY ZEKA RALLİSİNDE TEMKİNLİ BEKLENTİ

Piyasa uzmanları, teknoloji hisselerindeki yükselişi destekleyici bulsa da temkinli duruşunu koruyor. Analistlere göre mevcut değerlemeler, kısa vadede dalgalanmalara açık bir zemin oluşturuyor.

Bazı stratejistler, yapay zeka temalı rallinin sürdürülebilirliği için makroekonomik verilerin kritik rol oynayacağını vurguluyor.

ENERJİ PİYASALARINDA GERGİNLİK AZALDI

Küresel enerji piyasalarında da rahatlama sinyalleri öne çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğini etkileyen blokajın sona ermesi, arz endişelerini azalttı.

Brent petrol fiyatı %0,5 düşüşle 73,34 dolara gerilerken, WTI ham petrol de %0,38 değer kaybetti.

ENFLASYON VE DÖVİZ PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde baskıyı hafifletebileceği değerlendirilirken, piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklandı.

Dolar endeksindeki yükseliş, Japon yenini çok yıllı düşük seviyelere iterken, altın fiyatları da psikolojik eşik olan 4 bin doların altına sarktı.

KÜRESEL PİYASALAR VERİLERE KİLİTLENDİ

Yatırımcılar, hem merkez bankalarının olası faiz adımlarını hem de açıklanacak makroekonomik verileri yakından izliyor. Küresel risk iştahının yönü, önümüzdeki dönemde veri akışına bağlı olarak şekillenecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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