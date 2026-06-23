Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi: Forintteki güçlenme enflasyonu yavaşlattı

Macaristan Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 6 seviyesine çekti. Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan 21 ekonomistin beklentisi de bu yöndeydi.

Kararın ardından Macar forinti gün içindeki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Budapeşte saatiyle 14:11 itibarıyla euro karşısında yüzde 0,7 değer kaybeden forint, 354,54 seviyesinde işlem gördü. Buna rağmen para birimi yıl genelinde euro karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Bu güçlü performans, ithalat maliyetlerini düşürerek enflasyon görünümünü aşağı yönlü etkiliyor.

Enflasyonun, Merkez Bankası'nın yüzde 3 hedefi etrafındaki yüzde 2–4 bandının alt sınırına yaklaşması, para politikası için alan yaratıyor. Bu durum Macaristan'ın, Avrupa Merkez Bankası ve Çekya gibi bazı bölge ülkelerinden daha farklı bir para politikası patikası izlemesine imkan tanıyor.

Macaristan'da para politikası uzun süredir yüksek faiz oranlarıyla forintin istikrarını destekleme üzerine kuruluydu. Ancak son dönemde artan mali disiplin ve siyasi gelişmelerle birlikte para biriminde görülen güçlenme, bu yaklaşımda değişime zemin hazırladı.

Faiz indirimine rağmen Macaristan, bölgedeki birçok ülkeye kıyasla hâlâ yüksek faiz oranlarını koruyor. Çekya ve Polonya'da oranlar yüzde 3,75 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda ise yıl içinde Macaristan'dan en az 50 baz puan daha indirim gelebileceği fiyatlanıyor.