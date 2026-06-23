CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi: Forintteki güçlenme enflasyonu yavaşlattı

Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi: Forintteki güçlenme enflasyonu yavaşlattı

Macaristan Merkez Bankası, forintteki değer artışının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmasıyla birlikte para politikasında gevşemeye giderek gösterge faiz oranını düşürdü.

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 16:14

Macaristan Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 6 seviyesine çekti. Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan 21 ekonomistin beklentisi de bu yöndeydi.

Kararın ardından Macar forinti gün içindeki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Budapeşte saatiyle 14:11 itibarıyla euro karşısında yüzde 0,7 değer kaybeden forint, 354,54 seviyesinde işlem gördü. Buna rağmen para birimi yıl genelinde euro karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Bu güçlü performans, ithalat maliyetlerini düşürerek enflasyon görünümünü aşağı yönlü etkiliyor.

Enflasyonun, Merkez Bankası'nın yüzde 3 hedefi etrafındaki yüzde 2–4 bandının alt sınırına yaklaşması, para politikası için alan yaratıyor. Bu durum Macaristan'ın, Avrupa Merkez Bankası ve Çekya gibi bazı bölge ülkelerinden daha farklı bir para politikası patikası izlemesine imkan tanıyor.

Macaristan'da para politikası uzun süredir yüksek faiz oranlarıyla forintin istikrarını destekleme üzerine kuruluydu. Ancak son dönemde artan mali disiplin ve siyasi gelişmelerle birlikte para biriminde görülen güçlenme, bu yaklaşımda değişime zemin hazırladı.

Faiz indirimine rağmen Macaristan, bölgedeki birçok ülkeye kıyasla hâlâ yüksek faiz oranlarını koruyor. Çekya ve Polonya'da oranlar yüzde 3,75 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda ise yıl içinde Macaristan'dan en az 50 baz puan daha indirim gelebileceği fiyatlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya akaryakıt piyasasına müdahale hazırlığında Rusya akaryakıt piyasasına müdahale hazırlığında 22 Haziran 2026 14:12
BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi BofA’dan Fed için şahin revizyon: 2026’da 4 faiz artışı beklentisi 22 Haziran 2026 14:11
Almanya’da kamu istihdamı 5,5 milyona ulaştı Almanya'da kamu istihdamı 5,5 milyona ulaştı 22 Haziran 2026 13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Haziran 2026 13:17
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Haziran 2026 10:57
Borsa 15 bin puana yaklaştı! Borsa 15 bin puana yaklaştı! 22 Haziran 2026 10:35
Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete ihracat ve kamu alımı kısıtlaması getirildi Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete ihracat ve kamu alımı kısıtlaması getirildi 22 Haziran 2026 10:31
Japonya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldi: Yıllık bazda yüzde 1,7 artış Japonya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldi: Yıllık bazda yüzde 1,7 artış 22 Haziran 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 22 Haziran 2026 09:50
ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor 22 Haziran 2026 09:28
Avrupa’nın ABD LNG bağımlılığı yüzde 60’a dayandı: Enerji güvenliği tartışmaları alevleniyor Avrupa’nın ABD LNG bağımlılığı yüzde 60’a dayandı: Enerji güvenliği tartışmaları alevleniyor 22 Haziran 2026 08:34
Libya’da rekor petrol üretimi! 13 yılın en yüksek seviyesi Libya’da rekor petrol üretimi! 13 yılın en yüksek seviyesi 22 Haziran 2026 07:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.501,3800 Değişim 181,84 Son veri saati:
Düşük 14467,28 Yüksek 14649,12
Açılış
46,4841 Değişim 0,0242 Son veri saati:
Düşük 46,4591 Yüksek 46,4833
Açılış
52,9697 Değişim 0,2659 Son veri saati:
Düşük 52,939 Yüksek 53,2049
Açılış
6.149,4520 Değişim 160,250 Son veri saati:
Düşük 6113,914 Yüksek 6274,164
Açılış
92,6189 Değişim 5,2423 Son veri saati:
Düşük 92,2439 Yüksek 97,4862
Açılış
BİST En Aktif Hisseler