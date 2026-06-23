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AB-Kazakistan stratejik ortaklığı güçleniyor: Ulaştırma, kritik ham maddeler ve 50 uçaklık airbus anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ile Kazakistan, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, kritik ham maddeler alanında işbirliğinin artırılması ve yatırım projelerinin hızlandırılmasını öngören çeşitli anlaşmalar imzaladı.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 16:48

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından taraflar arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik alınan kararlara ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, AB ve Kazakistan arasında havacılık, bağlantısallık, kritik ham maddeler ve yatırımlar alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığı ifade edildi.

HAVACILIK ANLAŞMASI

AB ile Kazakistan arasında imzalanan Yatay Havacılık Anlaşması'nın hava bağlantılarını güçlendireceği ve Avrupalı hava yolu şirketlerine yeni ticari fırsatlar sunacağı belirtilen açıklamada, anlaşma kapsamında, Kazakistan ile hava ulaştırma anlaşması bulunan 17 AB üyesi ülke arasında tüm AB hava yolu şirketlerinin uçuş gerçekleştirebilmesinin önünün açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Küresel Geçit (Global Gateway) stratejisi kapsamında, Avrupa Yatırım Bankası ile Kazakistan Ulusal Karayolu Şirketi arasında 150 milyon avroya kadar finansman sağlayacak çerçeve kredi anlaşması imzalandığı bildirildi.

AB garantisiyle sağlanacak finansmanın, ulaştırma koridoru (Orta Koridor) üzerindeki Kazakistan kara yolu altyapısının geliştirilmesinde kullanılacağı vurgulanan açıklamada, projenin Avrupa ile Asya arasında doğrudan ticaret bağlantıları oluşturmayı ve komşu ülkeler üzerinden geçen güzergahlara bağımlılığı azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

HAM MADDE KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Kazakistan hükümetinin, Astana'da kritik ham maddeler için uluslararası akreditasyona sahip bir kimyasal analiz laboratuvarının kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını desteklemek amacıyla bir mutabakat zaptı da imzaladığı aktarıldı.

AB'nin kritik ham maddeler alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, söz konusu laboratuvarın kalite ve güvenlik testlerinin uluslararası standartlarda yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

VİZE KOLAYLIĞI

Açıklamada, AB Komisyonu ile Kazakistan arasında yürütülen Vize Kolaylaştırma Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması müzakerelerinin başarıyla tamamlandığı, anlaşmaların yürürlüğe girmesi halinde Kazakistan vatandaşlarının kısa süreli AB vizelerine başvuru sürecinin kolaylaşacağı, Geri Kabul Anlaşması'nın ise AB'nin göç kurallarının uygulanmasını destekleyeceği belirtildi.

Liderler toplantısı kapsamında AB-Kazakistan İş Forumu düzenlendiği ifade edilen açıklamada, burada Kazakistan'ın Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'tan 50 uçak satın almasını öngören bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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