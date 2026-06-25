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Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlıyor: Likidite yönetiminde yeni adım

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli likiditeyi daha etkin yönetmek amacıyla gecelik ters repo işlemlerini devreye alacağını açıkladı. Uygulamanın pazartesi ve salı günleri sabit faizli ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 09:20

Çin Merkez Bankası (PBoC), bankacılık sistemindeki kısa vadeli likiditeyi daha etkin şekilde yönetmek amacıyla yeni bir adım attı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günleri gecelik ters repo işlemlerinin uygulanacağı belirtildi. Bu işlemlerin sabit faizli ve miktar bazlı ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

FAİZ KORİDORU DARALTILIYOR

Kararın, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaların ardından geldiği hatırlatıldı. Pan, kısa vadeli likidite araçlarının genişletileceğini ve faiz koridorunun daraltılacağını duyurmuştu.

LİKİDİTE KOŞULLARINA MÜDAHALE

Plan kapsamında, geçici gecelik repo ve ters repo işlemlerindeki faiz koridorunun 70 baz puandan 50 baz puana düşürülmesi hedefleniyor. Analistler ise özellikle ay sonlarında sıkılaşan likidite koşulları nedeniyle bu adımın beklendiğini belirtiyor.

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