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Beyaz Saray, Kongre'den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, büyük bir kısmı İran'a yönelik operasyona ayrılmak üzere Kongre'den 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 07:58

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, söz konusu talebi içeren mektubu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a iletti.

Mektupta ABD Başkanı Donald Trump adına Kongre'den 87,6 milyar dolarlık ek fon talep ettiğini belirten Vought, bunun büyük bir kısmının "Destansı Öfke Operasyonu" ile ilgili acil ihtiyaçları karşılayacağını kaydetti.

Vought, ABD'nin "nükleer silahlı bir İran" tehdidini engellemek ve İran'ın bölgede güç gösterme kabiliyetini büyük ölçüde zayıflatmak için başarılı bir operasyon yürüttüğünü ifade ederek, yönetimin talebinin ABD Savunma Bakanlığının söz konusu operasyon sırasında karşılaştığı maliyetleri kapsadığını aktardı.

ABD yönetiminin diğer hayati ihtiyaçları karşılamak için de finansman talep ettiğine değinen Vought, bunlar arasında Orta Afrika'daki Ebola virüsü salgınına müdahale etmek ve salgının ABD kıyılarına ulaşmasını engellemek için 1,4 milyar dolarlık finansmanın da yer aldığını anlattı.

Vought, ek bütçe talebinin Amerikalı çiftçilerin desteklenmesi için de 11,1 milyar dolarlık finansman içerdiğini bildirdi.

Yönetimin ek bütçe talep ettiği diğer kalemlere de değinen Vought, bunlar arasında başkent Washington ve çevresindeki restorasyon ve inşaat projelerini tamamlamaya yönelik devam eden çalışmaları desteklemek için 500 milyon dolar ve New York kentindeki modernize edilmiş Penn İstasyonu'nun nihai tasarımı ve inşasına yardımcı olmak için 1 milyar dolar finansmanın bulunduğunu kaydetti.

Vought, ABD Savunma Bakanlığı için talep edilen 67,1 milyar dolarlık ek kaynağın 17,3 milyar dolarının operasyonel maliyetler ve 21 milyar dolarının mühimmat için ayrılacağını bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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