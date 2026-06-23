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Küresel konteyner taşımacılığında talep gücünü koruyor: Maersk’ten yılın ikinci yarısı için pozitif beklenti

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri olan A.P. Moller - Maersk, küresel ticaretteki hareketliliğin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngörüyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Clerc, mevcut ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen mal taşımacılığına yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 14:28

Vietnam'ın Haiphong kentinde değerlendirmelerde bulunan Clerc, savaşlar ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların küresel ticareti baskılamasına rağmen yılın ilk altı ayında talebin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Şirket yönetimi, mevcut veriler ışığında konteyner taşımacılığı talebinin yılın geri kalan bölümünde de dirençli kalmasını bekliyor.

SPOT KONTEYNER ÜCRETLERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Deniz taşımacılığında yoğun sezonun başladığı Temmuz ve Ağustos ayları öncesinde navlun fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Özellikle Asya'dan ABD ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatlarda spot konteyner ücretleri son yedi haftada önemli ölçüde yükseldi.

Sektör uzmanları, bu yükselişin küresel ticaretteki canlılığın sürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ OPERASYONLAR YAKINDAN İZLENİYOR

Maersk CEO'su, şirketin Basra Körfezi bölgesinde faaliyet gösteren beş gemisinin bulunduğunu açıkladı. Bu gemilerden ikisinin bölgede hizmet vermeyi sürdüreceğini belirten Clerc, diğer üç geminin ise güvenlik koşullarının uygun hale gelmesiyle en kısa sürede bölgeden çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Clerc, bölgedeki risklerin azalmasıyla birlikte operasyonların yeniden normal akışına döneceğini vurguladı.

VİETNAM, LOJİSTİK VE TİCARETTE ÖNEM KAZANIYOR

Maersk yönetimi, Güneydoğu Asya'nın yükselen ekonomilerinden Vietnam ile iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Clerc, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabilecek birçok ortak proje ve yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek, Vietnam'daki büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümle birlikte Vietnam'ın üretim ve lojistik merkezi olarak önemini artırması, uluslararası taşımacılık şirketlerinin bölgeye ilgisini güçlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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