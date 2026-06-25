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Palm yağı fiyatlarında sert düşüş: Petrol ve soya yağı baskısı etkili oldu

Palm yağı vadeli işlemleri, petrol ve soya yağı fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle son bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Kuala Lumpur Borsası’nda işlem gören kontratlar gün içinde yüzde 2,4 değer kaybederek ton başına yaklaşık 4.500 Malezya ringgitine indi.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 08:32

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2026 09:21

Petrol piyasasında yaşanan geri çekilme, özellikle Brent petroldeki savaş kaynaklı yükselişin büyük ölçüde silinmesi, palm yağı üzerinde baskı yarattı. ABD-İran arasında barış sürecine yönelik olumlu sinyallerin enerji fiyatlarını aşağı çekmesi, biyoyakıt talebine dair beklentileri de zayıflattı.

Chicago'da işlem gören soya yağı fiyatlarının yüzde 0,6 gerilemesi de palm yağı piyasasındaki satış baskısını artırdı.

Öte yandan Malezya'da palm yağı üretimi 1-20 Haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 4,8 yükseldi. Üretimdeki artışa ek olarak Malezya ringgitindeki değerlenme, ihracat maliyetlerini artırarak dış talebi sınırladı.

Piyasa katılımcıları, Endonezya'nın önümüzdeki hafta devreye alması beklenen genişletilmiş palm bazlı biyodizel programının talep görünümü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve artan üretim ise palm yağı fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

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