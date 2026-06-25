Almanya tüketici güven endeksi temmuzda yatay seyretti: Haneler tasarrufa yöneldi

Almanya ekonomisi yaz dönemine girerken tüketici güveninde belirgin bir toparlanma sinyali veremedi. Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) ve GfK tarafından yayımlanan ortak rapor, temmuz ayına ilişkin verileri ortaya koydu.

ENDEKS EKSİ SEVİYEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi eksi 29,2 puan olarak açıklandı. Haziran ayı verisi ise eksi 29,7 seviyesinden yukarı yönlü revize edilirken, endeksin düşük seviyelerde dengelenmeye devam ettiği belirtildi.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE SINIRLI İYİLEŞME

Hanehalkının önümüzdeki 12 aya ilişkin ekonomik beklentilerini ölçen alt endeks haziranda eksi 8,7 puan olarak kaydedildi. Buna rağmen önceki yıllara kıyasla zayıf görünümün sürdüğü ve ekonomik endişelerin devam ettiği vurgulandı.

GELİR BEKLENTİLERİ ZAYIF SEYREDİYOR

Gelir beklentileri endeksi haziran ayında eksi 12,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların gelir görünümünde yalnızca sınırlı bir iyileşme gözlenirken, genel tablo zayıf seyrini korudu.

HARCAMA İŞTAHI DÜŞÜK, TASARRUF EĞİLİMİ GÜÇLÜ

Büyük harcamalara yönelik satın alma isteği eksi 13,4 puan seviyesinde kalırken, tüketici iştahındaki zayıflık sürdü. Buna karşılık tasarruf etme eğilimi 13,9 puanla yüksek seviyesini koruyarak dikkat çekti.

EKONOMİK TOPARLANMA SİNYALİ ZAYIF

Uzmanlar, tüketici güvenindeki düşük seviyelerin Almanya'da özel tüketim harcamalarını baskıladığını belirtiyor. Verilere göre ekonomik toparlanma sürecinin henüz güçlü bir ivme kazanmadığı görülüyor.