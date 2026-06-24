CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişeler ve Avrupa'da ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleriyle oluşan resesyon endişeleri nedeniyle Fransa hariç negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 11:21

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerindeki belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine dair sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken, bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi.

Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

Avrupa borsaları da mevcut gelişmelerin yanı sıra ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleriyle oluşan resesyon endişeleri nedeniyle negatif seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da haziran Ifo iş dünyası güven endeksi 85,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 11.05 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 10.421 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.712 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 51.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.346 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.375 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Küresel konteyner taşımacılığında talep gücünü koruyor: Maersk’ten yılın ikinci yarısı için pozitif beklenti Küresel konteyner taşımacılığında talep gücünü koruyor: Maersk’ten yılın ikinci yarısı için pozitif beklenti 23 Haziran 2026 14:28
ABD’de maaşlar enflasyona yenik düştü: Çalışanların satın alma gücü tüm sektörlerde geriliyor ABD’de maaşlar enflasyona yenik düştü: Çalışanların satın alma gücü tüm sektörlerde geriliyor 23 Haziran 2026 14:26
Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor 23 Haziran 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Haziran 2026 13:16
Rusya-Çin enerji köprüsü: Sibirya’nın Gücü boru hatlarının birleştirilmesi gündemde Rusya-Çin enerji köprüsü: Sibirya’nın Gücü boru hatlarının birleştirilmesi gündemde 23 Haziran 2026 13:12
Almanya’da iş gücü krizi uyarısı: 2040’a kadar istihdamın yüzde 30’u azalabilir Almanya’da iş gücü krizi uyarısı: 2040’a kadar istihdamın yüzde 30’u azalabilir 23 Haziran 2026 11:55
ECB Başekonomisti Lane: Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalabilir ECB Başekonomisti Lane: Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalabilir 23 Haziran 2026 11:53
Küresel ekonomide savaş etkisi: Merkez bankaları faiz kararlarında sıkı duruşunu koruyor Küresel ekonomide savaş etkisi: Merkez bankaları faiz kararlarında sıkı duruşunu koruyor 23 Haziran 2026 11:17
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Haziran 2026 10:54
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 23 Haziran 2026 10:31
Chicago Fed Başkanı Goolsbee’den enflasyon uyarısı: Yanlış yönde ilerliyor Chicago Fed Başkanı Goolsbee’den enflasyon uyarısı: Yanlış yönde ilerliyor 23 Haziran 2026 10:29
ABD-Japonya’dan yen için ortak mesaj: Döviz piyasasında müdahale sinyali güçleniyor ABD-Japonya’dan yen için ortak mesaj: Döviz piyasasında müdahale sinyali güçleniyor 23 Haziran 2026 10:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.455,7600 Değişim 115,68 Son veri saati:
Düşük 14441,44 Yüksek 14557,12
Açılış
46,5022 Değişim 0,0649 Son veri saati:
Düşük 46,4349 Yüksek 46,4998
Açılış
52,8163 Değişim 0,2145 Son veri saati:
Düşük 52,756 Yüksek 52,9705
Açılış
6.093,7340 Değişim 94,491 Son veri saati:
Düşük 6054,71 Yüksek 6149,201
Açılış
92,0558 Değişim 2,4905 Son veri saati:
Düşük 90,8205 Yüksek 93,311
Açılış
BİST En Aktif Hisseler