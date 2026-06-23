ABD’de maaşlar enflasyona yenik düştü: Çalışanların satın alma gücü tüm sektörlerde geriliyor

Ekonomistler, enflasyonun üst üste ikinci ayda da ücret artışlarını geride bıraktığına dikkat çekerek, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskının arttığını vurguluyor.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLEDİ

Uzmanlara göre reel gelirlerdeki gerilemenin temel nedenlerinden biri, İran ile yaşanan gerilim sonrasında yükselen enerji fiyatları oldu. Her ne kadar ABD ile İran arasında yapılan geçici anlaşmanın ardından akaryakıt fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşansa da benzin fiyatları hâlâ çatışma öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor.

Amerikan Otomobil Birliği verileri, ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine kıyasla galon başına yaklaşık 1 dolar daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

GIDA VE ULAŞIM MALİYETLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin gıda ve ulaşım gibi diğer sektörlere etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde tüketici fiyatları üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.

Ücret artışlarının yavaşlamaya başlaması ise birçok hanenin harcamalarını sürdürebilmek için tasarruflarını kullanmasına veya borçlanmasına neden olabilir.

UZMANLARDAN REEL GELİR UYARISI

Santander US Capital Markets Başekonomisti Stephen Stanley, 2026 yılı için reel harcanabilir gelir artışında güçlü bir görünüm beklemediğini söyledi.

Stanley, birçok tüketicinin mevcut harcama alışkanlıklarını gelir artışı olmadan sürdürmesinin zorlaşacağını belirterek, ekonomik baskının özellikle orta gelir grubunda daha fazla hissedilebileceğini ifade etti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİNDE HIZLANMA BEKLENİYOR

Piyasalar şimdi gözünü ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği enflasyon göstergelerine çevirmiş durumda.

Bloomberg'in ekonomistler arasında gerçekleştirdiği ankete göre, enerji ve gıda hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en hızlı yıllık yükseliş olacak.

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTIYOR, TASARRUFLAR ERİYOR

Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı kullanımındaki artış sürüyor. Aynı zamanda ABD'de tasarruf oranı son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Başkan Donald Trump'ın imzaladığı vergi düzenlemesi sayesinde vatandaşlara yapılan yüksek vergi iadeleri kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzmanlar bunun kalıcı bir çözüm olmadığını belirtiyor.

"ÜCRETLER FİYAT ARTIŞLARINA YETİŞEMİYOR"

2026 Morgan Stanley ABD Finans Konferansı'nda konuşan JPMorgan Chase Tüketici ve Toplum Bankacılığı CEO'su Marianne Lake, ücretlerdeki artışın fiyat yükselişlerinin gerisinde kaldığını söyledi.

Lake, enerji kaynaklı enflasyon şokunun reel ücretleri aşağı çektiğini ancak tüketicilerin şu ana kadar beklenenden daha dirençli davrandığını ifade etti. Bununla birlikte, olası yeni ekonomik şoklara karşı hane halklarının mali tamponlarının giderek zayıfladığına dikkat çekti.

Uzmanlar, enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalması halinde ücretlerin fiyat artışlarını yakalama kapasitesinin daha da azalabileceği uyarısında bulunuyor.