IMF: Emtia piyasalarında normalleşme zaman alacak, küresel etkiler sürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların ardından emtia fiyatlarında düşüş görüldüğünü söyledi. Ancak fiyatların ve tedarik zincirinin tamamen dengelenmesinin zaman alacağına dikkat çekti.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN ÜÇ ANA ETKİ KANALI

Kozack, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin üç ana başlık üzerinden izlendiğini belirtti: emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşullar. Çatışmaların küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden test ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve Enerji Piyasalarında Son Durum

Ateşkes ve geçiş yollarının yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarının savaş dönemindeki zirvelerinden gerilediği ifade edildi. Buna rağmen fiyatların savaş öncesi seviyelerin yaklaşık %10 üzerinde kaldığı, jet yakıtı, doğal gaz ve bazı metal ile gübre fiyatlarında da düşüş görüldüğü aktarıldı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE "TAM NORMALLEŞME" ZAMAN ALACAK

IMF, fiyatlardaki gevşemeye rağmen lojistik süreçlerin yavaş ilerlediğini ve tam toparlanmanın hemen gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Gemilerin sevkiyatı, liman operasyonları ve ürünlerin son tüketiciye ulaşmasının zaman gerektirdiği belirtildi.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARINA MESAJ

Kozack, bazı merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ederken bazılarının beklemede olduğunu ifade etti. Genel olarak enflasyon beklentilerinin kontrol altında olduğunu, ancak merkez bankalarının olası bozulmalara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ VE FED'E DEĞERLENDİRME

ABD ekonomisinde büyümenin güçlü seyrettiğini belirten Kozack, ilk çeyrek büyümesinin %2,1'e yükseldiğine dikkat çekti. IMF, Fed'in faiz oranını sabit tutma kararını uygun bulduğunu ve bundan sonraki adımların veri odaklı ve temkinli olması gerektiğini ifade etti.

VENEZUELA VE DEPREM SONRASI SÜREÇ

IMF, Venezuela'daki depremlerden dolayı üzüntü duyulduğunu belirterek yetkililerle yakın temas halinde olduklarını açıkladı. Ülkenin toparlanma sürecinde ekonomik etkilerin ve destek ihtiyaçlarının değerlendirildiği kaydedildi.