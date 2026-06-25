CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 14.420,56 puana yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 13:24

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,35 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,59 ile gıda içecek, en fazla kaybeden ise yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da nihai barışın sağlanacağı öngörüleri ve dünyanın önde gelen yarı iletken ve bellek çipi üreticilerinden Micron Technology'nin bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin yapay zeka ve teknoloji sektörüne dair soru işaretlerini azaltmasıyla risk iştahı toparlanırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
New York borsasında yatay seyir New York borsasında yatay seyir 24 Haziran 2026 17:33
ABD’nin cari açığı arttı ABD'nin cari açığı arttı 24 Haziran 2026 16:03
Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! 24 Haziran 2026 15:27
İran, UAEA’nın vurulan nükleer tesislerin denetleneceği açıklamasını yalanladı İran, UAEA'nın vurulan nükleer tesislerin denetleneceği açıklamasını yalanladı 24 Haziran 2026 14:15
AB’den vergi kurallarında sadeleşme adımı AB'den vergi kurallarında sadeleşme adımı 24 Haziran 2026 14:13
Finlandiya’da işsizlik 20 yılın zirvesinde! AB’de en yüksek oran görüldü Finlandiya’da işsizlik 20 yılın zirvesinde! AB’de en yüksek oran görüldü 24 Haziran 2026 12:38
Almanya’da iş dünyası güveninde sınırlı toparlanma Almanya’da iş dünyası güveninde sınırlı toparlanma 24 Haziran 2026 11:45
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 24 Haziran 2026 11:20
BOJ Başkanı Eeda’dan enflasyon uyarısı: Yüzde 2 hedefi aşılabilir BOJ Başkanı Eeda’dan enflasyon uyarısı: Yüzde 2 hedefi aşılabilir 24 Haziran 2026 10:49
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 24 Haziran 2026 10:44
BAE’nin petrol ihracatı savaş öncesi seviyenin yüzde 85’ine yükseldi BAE’nin petrol ihracatı savaş öncesi seviyenin yüzde 85’ine yükseldi 24 Haziran 2026 10:27
Petrol tanker navlunlarında rekor artış! Ücretler yüzde 897’ye çıktı Petrol tanker navlunlarında rekor artış! Ücretler yüzde 897’ye çıktı 24 Haziran 2026 10:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.429,3100 Değişim 170,39 Son veri saati:
Düşük 14412,68 Yüksek 14583,07
Açılış
46,5174 Değişim 0,0435 Son veri saati:
Düşük 46,4936 Yüksek 46,5371
Açılış
52,948 Değişim 0,1805 Son veri saati:
Düşük 52,8603 Yüksek 53,0408
Açılış
5.964,1970 Değişim 82,506 Son veri saati:
Düşük 5928,027 Yüksek 6010,533
Açılış
85,9144 Değişim 2,3220 Son veri saati:
Düşük 84,3256 Yüksek 86,6476
Açılış
BİST En Aktif Hisseler