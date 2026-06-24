CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB'den vergi kurallarında sadeleşme adımı

AB'den vergi kurallarında sadeleşme adımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vergi kurallarını sadeleştiren ve şirketlerin üzerindeki idari yükleri azaltan yeni torba yasa paketiyle işletmelerin yıllık yaklaşık 8 milyar avro tasarruf etmesini öngörüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 14:13

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, vergi kurallarını sadeleştirmeyi ve işletmeler üzerindeki uyum yüklerini azaltmayı amaçlayan torba yasa teklifini tanıttı.

Avrupa'nın ekonomik alanda daha iyi sonuçlar elde etmesi için daha basit vergi kurallarına ihtiyacı olduğunu belirten Dombrovskis, "Vergi basitleştirme tekliflerimiz, hem işletmeler hem de vergi idareleri için netliği ve hukuki kesinliği kökten iyileştirecek çözümler sunuyor." diye konuştu.

Dombrovskis, "Bu düzenlemeler, Avrupa'daki işletmelerin uyum maliyetlerini yılda yaklaşık 8 milyar avro azaltacak. Bunun 3,3 milyar avroluk kısmını yıllık idari maliyetlerdeki düşüş oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mevzuat sadeleştirme gündemleri kapsamında şimdiye kadar sağlanan toplam tasarrufun 18 milyar avroyu aşmış olacağına işaret eden Dombrovskis, tekliflerinin ayrıca sınır ötesi yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacağını anlattı.

AB Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasında ise teklifin son dönemde rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen kapsamlı mevzuat sadeleştirme çalışmalarının bir parçası olduğu ve vergi alanındaki bürokratik yükleri azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren şirketlerin farklı üye ülkelerdeki karmaşık vergi kuralları nedeniyle yüksek uyum maliyetleriyle karşı karşıya kaldığına işaret edilerek yeni düzenlemelerin işletmelerin vergi yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Teklif kapsamında, AB içindeki şirketler arasında yapılan temettü, faiz ve telif ödemelerinde uygulanan vergi prosedürlerinin sadeleştirileceği, vergi mükelleflerinin aynı bilgileri farklı ülke idarelerine tekrar tekrar sunma zorunluluğunun azaltılacağı ve dijital çözümlerin daha fazla kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, düzenlemelerin işletmeler için yıllık yaklaşık 8 milyar avro tasarruf sağlamasının beklendiği, bunun yaklaşık 3,3 milyar avroluk kısmının idari maliyetlerdeki düşüşten kaynaklanacağı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 23 Haziran 2026 16:46
Kırgızistan-Özbekistan arasında 2 milyar dolarlık ticaret hedefi! Kırgızistan-Özbekistan arasında 2 milyar dolarlık ticaret hedefi! 23 Haziran 2026 16:45
Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi: Forintteki güçlenme enflasyonu yavaşlattı Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi: Forintteki güçlenme enflasyonu yavaşlattı 23 Haziran 2026 16:14
Küresel konteyner taşımacılığında talep gücünü koruyor: Maersk’ten yılın ikinci yarısı için pozitif beklenti Küresel konteyner taşımacılığında talep gücünü koruyor: Maersk’ten yılın ikinci yarısı için pozitif beklenti 23 Haziran 2026 14:28
ABD’de maaşlar enflasyona yenik düştü: Çalışanların satın alma gücü tüm sektörlerde geriliyor ABD’de maaşlar enflasyona yenik düştü: Çalışanların satın alma gücü tüm sektörlerde geriliyor 23 Haziran 2026 14:26
Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor 23 Haziran 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Haziran 2026 13:16
Rusya-Çin enerji köprüsü: Sibirya’nın Gücü boru hatlarının birleştirilmesi gündemde Rusya-Çin enerji köprüsü: Sibirya’nın Gücü boru hatlarının birleştirilmesi gündemde 23 Haziran 2026 13:12
Almanya’da iş gücü krizi uyarısı: 2040’a kadar istihdamın yüzde 30’u azalabilir Almanya’da iş gücü krizi uyarısı: 2040’a kadar istihdamın yüzde 30’u azalabilir 23 Haziran 2026 11:55
ECB Başekonomisti Lane: Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalabilir ECB Başekonomisti Lane: Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalabilir 23 Haziran 2026 11:53
Küresel ekonomide savaş etkisi: Merkez bankaları faiz kararlarında sıkı duruşunu koruyor Küresel ekonomide savaş etkisi: Merkez bankaları faiz kararlarında sıkı duruşunu koruyor 23 Haziran 2026 11:17
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Haziran 2026 10:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.380,4700 Değişim 176,65 Son veri saati:
Düşük 14380,47 Yüksek 14557,12
Açılış
46,4996 Değişim 0,0649 Son veri saati:
Düşük 46,4349 Yüksek 46,4998
Açılış
52,7746 Değişim 0,2181 Son veri saati:
Düşük 52,7524 Yüksek 52,9705
Açılış
6.065,9480 Değişim 94,491 Son veri saati:
Düşük 6054,71 Yüksek 6149,201
Açılış
90,6808 Değişim 2,7202 Son veri saati:
Düşük 90,5908 Yüksek 93,311
Açılış
BİST En Aktif Hisseler