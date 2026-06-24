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Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı!

Avrupa'da güneş enerjisi sektörünü temsil eden Brüksel merkezli dernek Solar Power Europe'a göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravat eşiğini aştı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 15:27

Dernek tarafından hazırlanan, Küresel Güneş Enerjisi Piyasası Görünümü (Global Solar Market Outlook) raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde 664 gigavat yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alınarak tüm zamanların kurulum rekoru kırıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir artışa işaret ediyor.

Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravat eşiğini aşarken, güneş enerjisinin küresel elektrik talebindeki payı da hızlı bir yükseliş gösterdi. Küresel elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanma oranı 5 yıl öncesi döneme kıyasla 3 katına çıktı ve yüzde 9 olarak hesaplandı.

Güneş enerjisi, yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının da başlıca itici gücü olmayı sürdürdü. Geçen yıl eklenen yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'i güneş enerjisinden geldi.

Ayrıca güneş enerjisi, fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynaklarının toplam yeni kapasite artışını geride bırakarak küresel enerji dönüşümündeki lider konumunu güçlendirdi.

Uzmanlara göre bu veriler, güneş enerjisinin artık yalnızca alternatif bir kaynak olmaktan çıkarak dünya enerji sisteminin temel unsurlarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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