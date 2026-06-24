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Finlandiya’da işsizlik 20 yılın zirvesinde! AB’de en yüksek oran görüldü

Finlandiya’da işsizlik oranı, özel sektörün zayıflaması ve ekonomik baskıların etkisiyle bu yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Birliği’nin en kırılgan işgücü piyasalarından biri olarak gösterilen ülkede işsizlik, Şubat ayından bu yana İspanya’yı geride bırakarak AB içinde en yüksek oran haline geldi.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 12:38

Finlandiya İstatistik Kurumu'nun Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, 15-74 yaş grubunu kapsayan mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8'e yükseldi. Kurum, Nisan ayı verilerinin de en az 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ettiğini daha önce açıklamıştı.

Ülke ekonomisinin pandemi sonrası toparlanma süreci ise ihracata dayalı yapının zayıf dış talep, Rusya ile ticaretin durma noktasına gelmesi ve kamu maliyesini dengelemeye yönelik sıkı para politikaları nedeniyle baskı altında kalmasıyla yavaşladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlik de ekonomik görünümü olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Eurostat verilerine göre Finlandiya, Şubat ayından bu yana İspanya'yı da geride bırakarak Avrupa Birliği'nde en yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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