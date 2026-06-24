Almanya’da iş dünyası güveninde sınırlı toparlanma

Ifo Enstitüsü'nün beklentiler endeksi Haziran'da 84,1 seviyesine yükseldi. Önceki ayın verisi ise 83,9'a revize edildi. Bloomberg'in ekonomist tahmini 84,8 seviyesindeydi. Mevcut koşullar endeksi de 86,1'den 87,0'e çıkarak daha güçlü bir iyileşme kaydetti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin iş ortamını artık daha az belirsiz gördüğünü belirterek, Alman firmalarının jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine dair umut taşıdığını ifade etti.

Öte yandan bu veriler, Salı günü açıklanan ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle güven kaybına işaret eden, hizmet sektöründe 2022'den bu yana en sert daralmanın yaşandığını ortaya koyan verilerle çelişiyor.

Yıla görece güçlü bir başlangıç yapan Alman ekonomisi ise son aylarda ivme kaybı yaşıyor. Bundesbank, yıl sonu büyüme beklentisini yüzde 0,5 olarak koruyor. Başbakan Friedrich Merz'in "büyüme yılı" hedefi ise çatışmalar öncesinde dile getirilmişti. Savunma ve altyapı harcamaları ise şu aşamada büyümeyi desteklemekten çok ekonomiyi dengede tutan bir unsur olarak öne çıkıyor.