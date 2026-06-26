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JPMorgan’dan jeopolitik uyarı: Barış anlaşması sürse bile piyasalarda baskı devam edecek

JPMorgan, jeopolitik risklerin küresel piyasalarda kırılganlığı artırmaya devam ettiğini belirtti. Banka, barış anlaşmasının sürmesi halinde bile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarında belirsizlik ve baskının süreceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 09:51

JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities, faaliyet gösterilen bölgelerde jeopolitik ortamın zorlu yapısını koruduğunu ifade etti. Kuruluş, mevcut koşulların yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

BARIŞ ANLAŞMASI OLSA DA ETKİLER SÜRÜYOR

Açıklamada, olası bir barış anlaşmasının yürürlükte kalmasının dahi piyasalardaki risk algısını tamamen ortadan kaldırmayacağına dikkat çekildi. Jeopolitik gelişmelerin, bölge piyasalarında dalgalanma ve belirsizlik yaratmayı sürdüreceği belirtildi.

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA PİYASALARINDA KIRILGANLIK

JPMorgan'a göre söz konusu bölgelerde ekonomik ve finansal koşullar jeopolitik gelişmelere oldukça duyarlı. Bu nedenle yatırım ortamında baskının devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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