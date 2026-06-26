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Küresel piyasalarda yön arayışı: Petrol geri çekildi, teknoloji hisseleri baskı altında

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları yeniden gerilerken, ABD’de gelen ılımlı enflasyon verileri Fed’e yönelik sıkılaşma beklentilerini zayıflattı. Teknoloji hisselerindeki dalgalanma ve satış baskısı, özellikle Asya borsalarında sert kayıplara yol açarak küresel risk iştahını aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 09:02

Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yönelik saldırı sonrası yükselen petrol fiyatları, kısa süreli şokun ardından tekrar düşüş eğilimine girdi. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ılımlı gelmesi, yatırımcıların Fed'in yeni faiz artırımı ihtimaline dair beklentilerini azaltarak tahvil piyasalarında pozisyonların yeniden şekillenmesine neden oldu.

ABD BORSALARINDA TEKNOLOJİ BASKISI

Perşembe günü Wall Street, teknoloji hisselerinde artan oynaklığın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Güçlü ekonomik verilerin yarattığı iyimserlik, özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki satış baskısı nedeniyle sınırlı kaldı.

"Muhteşem Yedi" olarak adlandırılan büyük teknoloji hisseleri değer kaybederken, Apple'ın Mac ve iPad fiyatlarını artırmasının ardından yaşanan düşüş dikkat çekti. S&P 500'ün en etkili hisselerindeki bu geri çekilme, endeksin genel performansını da aşağı çekti. Buna karşın Micron Technology'nin beklentileri aşan sonuçları, çip üreticilerinde kısa süreli bir toparlanma yarattı.

YATIRIMCILAR: ÇEŞİTLENDİRME VURGUSU

UBS Baş Yatırım Ofisi'nden Ulrike Hoffmann-Burchardi, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine odaklanması gerektiğini vurgulayarak piyasalardaki hızlı yön değişimlerine dikkat çekti. Hoffmann-Burchardi, son aylardaki hareketlerin nakit tutmanın maliyetini artırdığını ve tek hisse seçiminin hem fırsat hem de risk barındırdığını belirtti.

KÜRESEL SATIŞ BASKISI VE ASYA PİYASALARI

ABD vadeli endeksleri aşağı yönlü seyrederken, Avrupa borsalarının da zayıf bir açılışa hazırlanması dikkat çekti. Asya piyasaları ise teknoloji hisselerine gelen satışlarla iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Asya hisse senetleri genelinde yüzde 2,7'lik düşüş yaşanırken, teknoloji ağırlıklı Güney Kore Kospi endeksinde kayıplar yüzde 9'a ulaştı ve işlemler geçici olarak durduruldu. Tokyo'da SoftBank Group hisseleri, OpenAI'nin halka arzını erteleyebileceğine dair endişelerle yüzde 13 değer kaybetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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