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Chicago Fed Başkanı Goolsbee: ABD’de çekirdek enflasyon yüksek kalıyor, yanlış yönde ilerliyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD’de çekirdek enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda sınırlı bir iyileşme görülse de genel tabloya dair risklerin devam ettiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 08:15

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerinde hizmet fiyatlarına ilişkin sınırlı bir toparlanma işareti gördüklerini ifade etti. Ancak genel enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA "YANLIŞ YÖN" UYARISI

Goolsbee, temel enflasyon dinamiklerinin hâlâ yüksek olduğunu ve mevcut eğilimin istenmeyen bir yönde ilerlediğini dile getirdi. Bu durumun fiyat istikrarı açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ima etti.

FAİZ PATİKASINA YÖNELİK YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Goolsbee, Fed'in faizleri artırması veya mevcut seviyelerde tutması gerektiğine ilişkin doğrudan bir görüş bildirmekten kaçındı. Ayrıca gelecekteki faiz patikasına dair spekülasyonların artırılmaması gerektiği konusunda Fed Başkanı Kevin Warsh ile benzer bir yaklaşım sergiledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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