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Tokyo’da enflasyon Haziran'da hızlandı: BOJ’a faiz artırımı beklentisi güçlendi

Tokyo’da çekirdek enflasyon haziran ayında sekiz ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Veriler, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artışlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 08:13

Tokyo'da taze gıda hariç tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda %1,6 artarak beklentilerle uyumlu bir görünüm sergiledi. Bu artış, şehirde fiyat baskılarının yeniden güç kazandığına işaret etti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SEKİZ AY SONRA İLK ARTIŞ

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yakından izlediği taze gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon %1,9 seviyesine yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon, sekiz ay aradan sonra ilk kez hızlanmış oldu.

ARTIŞIN ARKASINDAKİ FAKTÖRLER

Enflasyondaki yükselişte, su faturalarına yönelik sübvansiyonların sona ermesi etkili oldu. Buna karşılık enerji fiyatları, akaryakıt desteklerinin devam etmesiyle aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürdü.

BOJ'UN FAİZ PATİKASI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Veriler, enflasyonun BOJ'un %2 hedefini aşabileceğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, bankanın para politikasını sıkılaştırmaya devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Piyasa katılımcılarının yaklaşık %90'ı, BOJ'un aralık ayına kadar en az bir faiz artışı daha gerçekleştireceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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