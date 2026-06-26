CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya, Ermenistan’dan balık ürünleri ithalatını durdurdu

Rusya, Ermenistan’dan balık ürünleri ithalatını durdurdu

Rusya'nın, Ermenistan’dan balık ve balık ürünleri sevkiyatını tamamen durdurduğu bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 11:02

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, Ermenistan'daki iki şirketin ürünlerine yönelik sertifika işlemlerini askıya aldı.

Haberde, söz konusu şirketlerin sertifika işlemlerinin askıya alınmasıyla, Ermenistan'dan hiçbir şirketin artık Rusya'ya balık ürünleri gönderemeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Palm yağı fiyatlarında sert düşüş: Petrol ve soya yağı baskısı etkili oldu Palm yağı fiyatlarında sert düşüş: Petrol ve soya yağı baskısı etkili oldu 25 Haziran 2026 08:32
Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlıyor: Likidite yönetiminde yeni adım Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlıyor: Likidite yönetiminde yeni adım 25 Haziran 2026 09:20
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 25 Haziran 2026 09:12
Piyasalar ABD’deki kritik verilere odaklandı Piyasalar ABD'deki kritik verilere odaklandı 25 Haziran 2026 09:02
Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı 25 Haziran 2026 08:52
Beyaz Saray, Kongre’den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti Beyaz Saray, Kongre'den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti 25 Haziran 2026 07:58
Avrupa borsalarında karışık seyir Avrupa borsalarında karışık seyir 24 Haziran 2026 19:58
OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı 24 Haziran 2026 17:39
ABD’de yeni konut satışları mayısta azaldı ABD'de yeni konut satışları mayısta azaldı 24 Haziran 2026 17:38
New York borsasında yatay seyir New York borsasında yatay seyir 24 Haziran 2026 17:33
ABD’nin cari açığı arttı ABD'nin cari açığı arttı 24 Haziran 2026 16:03
Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! 24 Haziran 2026 15:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.325,7300 Değişim 93,44 Son veri saati:
Düşük 14262,34 Yüksek 14355,78
Açılış
14.326,5300 Değişim 93,44 Son veri saati:
Düşük 14262,34 Yüksek 14355,78
Açılış
14.326,5300 Değişim 93,44 Son veri saati:
Düşük 14262,34 Yüksek 14355,78
Açılış
14.327,0300 Değişim 93,44 Son veri saati:
Düşük 14262,34 Yüksek 14355,78
Açılış
46,6273 Değişim 0,1165 Son veri saati:
Düşük 46,5095 Yüksek 46,626
Açılış
53,1277 Değişim 0,2102 Son veri saati:
Düşük 52,9319 Yüksek 53,1421
Açılış
6.041,2540 Değişim 85,913 Son veri saati:
Düşük 5970,492 Yüksek 6056,405
Açılış
86,7614 Değişim 3,9697 Son veri saati:
Düşük 83,5415 Yüksek 87,5112
Açılış
BİST En Aktif Hisseler