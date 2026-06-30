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ECB’den enerji fiyatları uyarısı: Dolaylı etkiler enflasyonu ve faiz patikasını etkileyebilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane, enerji fiyatlarındaki artışın dolaylı etkilerinin zamanla ortaya çıkacağını ve enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Lane, bu süreçte faiz politikası konusunda belirli bir yola bağlı kalınmayacağını, gerekirse yeni artışların da gündemde olabileceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 10:33

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerinin yalnızca doğrudan değil, gecikmeli ve dolaylı kanallardan da ekonomiye yansıyacağına dikkat çekti. Lane, bu etkilerin özellikle gıda ve hizmet fiyatlarında hissedileceğini belirtti.

"İKİNCİ TUR ETKİLER" ZAMAN ALACAK

Lane'e göre enerji maliyetlerindeki artışların enflasyona tam yansıması zaman gerektiriyor. Bu nedenle politika yapıcıların, gelişmelere göre esnek hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

AMB yetkilisi, "ikinci tur etkiler" olarak tanımlanan sürecin henüz erken aşamada olduğuna işaret etti.

FAİZ POLİTİKASINDA ESNEKLİK MESAJI

Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları konusunda kendisini tek bir patikaya hapsetmeyeceğini ifade etti. Gerekli görülmesi halinde yeni faiz artışlarının tamamen dışlanmadığını da sözlerine ekledi.

Bu yaklaşım, para politikasında veri odaklı ve temkinli bir duruşun sürdüğünü gösteriyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

AMB'nin son dönemde enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen enflasyon riskine karşı dikkatli olduğu belirtiliyor. Lane, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmasının bir süre daha devam edebileceği uyarısını yineledi.

Özellikle son aylardaki enerji fiyat artışlarının gıda ve hizmet enflasyonu üzerindeki etkisinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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