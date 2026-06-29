Avro Bölgesi'nde şirket kredileri mayısta arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve hane halkı kredi büyümesi ile para arzı verilerini içeren mayıs ayı raporunu yayımladı.

Buna göre, nisan ayında yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşen şirket kredilerindeki yıllık büyüme, mayısta yüzde 4'e ulaştı. Aynı dönemde hane halkına yönelik kredi büyümesi ise yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,2 artarak analistlerin yüzde 2,7 olan beklentisini geride bıraktı. Söz konusu veri nisanda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENFLASYON BASKISI VE FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE

ECB, Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği ve mayıs ayında yüzde 3,2'ye ulaşan yüksek enflasyona yanıt olarak, 11 Haziran'da yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırmıştı.

Finans piyasaları, enflasyonist baskının sürmesi durumunda ECB'nin bu yıl içinde en az bir faiz artışına daha gidebileceğini öngörüyor.