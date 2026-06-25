AB-ABD ticaret anlaşması onaylandı: Gümrük vergilerinde yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği ile ABD arasında varılan ticaret anlaşması, AB üyesi ülkelerin onay sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ilerleme kaydedilemeyen süreç, üye ülkelerin perşembe günü verdiği onayla sonuçlandı.

Taraflar, anlaşmanın son dönemde gerilen ekonomik ilişkilerde belirli ölçüde istikrar sağlayacağını değerlendiriyor.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE KARŞILIKLI DÜZENLEME

Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği, ABD'ye yaptığı ihracatta yüzde 15 seviyesinde bir gümrük vergisi tavanını kabul etti. Buna karşılık AB, ABD kaynaklı sanayi ürünleri ile belirli tarım ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracak.

Söz konusu düzenlemenin, iki ekonomi arasındaki ticari akışı kolaylaştırması ve ticaret hacmini desteklemesi bekleniyor.

TRANSATLANTİK İLİŞKİLERDE GEÇİCİ RAHATLAMA BEKLENTİSİ

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerde kısa vadeli bir yumuşama yaşanabileceği öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Avrupa Birliği'nin 4 Temmuz'a kadar anlaşma konusunda ilerleme sağlamaması halinde yeni gümrük vergileri uygulayabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÇÖZÜM BEKLEYEN BAŞLIKLAR MASADA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Taraflar arasında anlaşmaya rağmen bazı önemli konularda görüş ayrılıkları sürüyor. Özellikle metal ürünlerine yönelik gümrük vergileri ve teknoloji sektörünü ilgilendiren düzenlemeler, önümüzdeki dönemde transatlantik ticaret ilişkilerinde yeni gerilimlerin yaşanmasına neden olabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, mevcut anlaşmanın önemli bir adım olduğunu ancak AB ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde kalıcı istikrar için kapsamlı çözüm gerektiren konuların hâlen masada bulunduğunu belirtiyor.