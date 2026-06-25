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ECB'den faiz sinyali! Enerji fiyatlarındaki artış yeni sıkılaşma adımlarını gündeme getirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulundu. Schnabel, fiyat istikrarı hedefinin korunması için gerektiğinde ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 11:36

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, yükselen enerji maliyetlerinin fiyat baskılarını artırdığına dikkat çekerek para politikasında temkinli duruşun süreceği mesajını verdi.

Alman gazetesi Die Zeit'a konuşan Schnabel, ECB'nin orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefini korumakta kararlı olduğunu ve bu doğrultuda yeni adımların gerekebileceğini ifade etti.

ENERJİ ŞOKU FAİZ POLİTİKALARININ ODAĞINDA

Analistler, İran kaynaklı bölgesel gerilimlerin petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirtiyor. Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Avrupa ekonomisi ise bu tür fiyat hareketlerinden doğrudan etkileniyor.

ECB, haziran ayındaki toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa giderek oranı yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti. Yeni gelişmelerin ardından piyasalarda ilave sıkılaşma beklentileri güç kazandı.

ECB'NİN YOL HARİTASI JEOPOLİTİK GELİŞMELERE BAĞLI

Finans çevreleri, ECB'nin bundan sonraki adımlarının büyük ölçüde enerji fiyatlarının seyri ve bölgesel gelişmelere bağlı olacağını değerlendiriyor. Schnabel, enerji kaynaklı maliyet artışlarının zamanla ücretler ve diğer fiyat kalemlerine yansıyabileceğini belirterek ikinci tur enflasyon etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ECB içinde daha sıkı para politikası savunan isimler arasında yer alan Schnabel, enflasyonla mücadelede kararlı duruşun sürdürülmesini destekliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI HEDEFLENİYOR

Mevcut ekonomik göstergeler henüz ücret-fiyat sarmalına işaret etmese de uzmanlar, Avrupa'nın geçmiş enerji krizlerinden önemli dersler çıkardığını vurguluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji şokunun etkileri, politika yapıcıların risklere karşı daha hassas hareket etmesine neden oluyor.

ECB yetkilileri, tüketici ve yatırımcıların enflasyon beklentilerini yönetmenin fiyat istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

PİYASALAR ECB'NİN YENİ MESAJLARINI YAKINDAN İZLİYOR

Uluslararası finans kuruluşları, euro bölgesinde büyüme görünümü ile enflasyon arasındaki hassas dengeyi yakından takip ediyor. Yüksek faizlerin ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturma riski devam etse de ECB'nin önceliği fiyat istikrarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, Frankfurt merkezli bankanın önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler doğrultusunda para politikası stratejisini güncellemeyi sürdüreceği görüşünde birleşiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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